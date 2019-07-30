Прославившие нашу страну за границей спортсмены получили высокие государственные награды от президента (ФОТО, ВИДЕО)

Прославившие нашу страну за границей спортсмены получили высокие государственные награды от президента (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон вручил государственные награды спортсменам, показавшим высокие результаты на Всемирной летней Универсиаде, а также на других международных спортивных соревнованиях, и прославившим, тем самым, нашу страну за рубежом.

Таким образом, глава государства присвоил медали “За гражданские заслуги” и почетные дипломы Президента Республики Молдова группе спортсменов и их тренерам за заслуги в области физической культуры и спорта, успехи, достигнутые в рамках международных соревнований, а также за талант и самоотдачу во имя национального спорта.

– Рад констатировать, что традиция вручать национальным командам флаг Республики Молдова, чтобы его с гордостью несли на престижных спортивных соревнованиях, стала хорошей приметой. Поблагодарил всех присутствующих за то, что они достойно представляют нашу страну за границей, а также за продвижение здорового образа жизни, и заверил их в дальнейшей полной поддержке со стороны Администрации Президента, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

После церемонии награждения для присутствовавших была проведена экскурсия по зданию президентуры, в том числе им показали личный кабинет Президента Республики Молдова.

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