Прославившие нашу страну за границей спортсмены получили высокие государственные награды от президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон вручил государственные награды спортсменам, показавшим высокие результаты на Всемирной летней Универсиаде, а также на других международных спортивных соревнованиях, и прославившим, тем самым, нашу страну за рубежом.

Таким образом, глава государства присвоил медали “За гражданские заслуги” и почетные дипломы Президента Республики Молдова группе спортсменов и их тренерам за заслуги в области физической культуры и спорта, успехи, достигнутые в рамках международных соревнований, а также за талант и самоотдачу во имя национального спорта.

– Рад констатировать, что традиция вручать национальным командам флаг Республики Молдова, чтобы его с гордостью несли на престижных спортивных соревнованиях, стала хорошей приметой. Поблагодарил всех присутствующих за то, что они достойно представляют нашу страну за границей, а также за продвижение здорового образа жизни, и заверил их в дальнейшей полной поддержке со стороны Администрации Президента, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

После церемонии награждения для присутствовавших была проведена экскурсия по зданию президентуры, в том числе им показали личный кабинет Президента Республики Молдова.