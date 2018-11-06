Прославившие Молдову на международном уровне спортсмены, учащиеся и военные получили почетные дипломы от президента (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова вручил почетные дипломы группе спортсменов в знак высокой оценки их заслуг в области физической культуры и спорта, за достигнутые на международных соревнованиях результаты и за талант и одаренность, положенные на службу национальному спорту.

Это спортсмены, которые принесли славу Республике Молдова во всем мире, заняв призовые места на международных спортивных состязаниях, отметил на своей странице в соцсети глава государства.

Кроме того, за прекрасные результаты, достигнутые в учебных дисциплинах, за соревновательный дух и значительные достижения на международных конкурсах, в знак высокой оценки таланта и художественных дарований, за продвижение музыкального искусства было решено вручить почетные дипломы Президента Республики Молдова лауреатам премий Международных олимпиад и престижных международных музыкальных фестивалей и конкурсов.

Также в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РМ глава государства решил вручить почетные дипломы членам команды Военной академии вооруженных сил «Александру чел Бун», которые заняли второе место на международных учениях «Cambrian Patrol 2018», проведенных в Великобритании. Курсанты Военной академии показали на этих учениях отличный результат, при том что там состязались 133 команды из 35 стран. В церемонии приняла участие Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова Люси Джойс, которая отметила, что это первая команда из Молдовы, сумевшая с блеском преодолеть все тяготы этих соревнований.

– Пожелал всем дальнейших успехов и поблагодарил за проявленные таланты и за то, что подняли престиж нашей страны на международной арене. Подчеркнул, что буду по достоинству оценивать простых людей, которые посвятили себя труду и той деятельности, что вносит существенный вклад в развитие нашего государства, – отметил президент.