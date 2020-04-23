Прошлись по домам эмигрантов: двух рецидивистов задержали за серию краж (ФОТО)

Прошлись по домам эмигрантов: двух рецидивистов задержали за серию краж (ФОТО)

Сотрудники полиции раскрыли серию краж со взломом в Теленештском районе. В результате расследования были задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 28 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в результате обысков в домах подозреваемых было обнаружено и изъято имущество на 85 117 леев. Известно, что преступники выбирали дома, владельцы которых уехали за границу и оставили имущество без присмотра.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md