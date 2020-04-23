Прошлись по домам эмигрантов: двух рецидивистов задержали за серию краж (ФОТО)

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Сотрудники полиции раскрыли серию краж со взломом в Теленештском районе. В результате расследования были задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 28 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в результате обысков в домах подозреваемых было обнаружено и изъято имущество на 85 117 леев. Известно, что преступники выбирали дома, владельцы которых уехали за границу и оставили имущество без присмотра.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 4 лет.

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