Прошёлся по многоэтажке и украл пожарные шланги: в столице ищут преступника (ВИДЕО)

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Мужчину на видео разыскивает полиция сектора Рышкановка за кражу. Разыскиваемый украл несколько пожарных рукавов из 11-этажного жилого дома, расположенного на столичной улице А. Руссо.

Мужчина беспрепятственно вошёл в дом и с каждого этажа украл пожарные шланги. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Нанесённый ущерб оценивается в 15 750 леев. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Тех, кто узнал нарушителя, просят сообщить имеющуюся информацию по номеру: 068 999 145. Конфиденциальность источников информации гарантируется.