Прощённое преступление

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О том, как еврокураторы предали граждан Молдовы

20 января 2016 года посреди ночи было назначено правительство Павла Филипа, что вызвало массовые протесты оппозиционных ПСРМ, НП, Платформы DA. Власть Демпартии висела на волоске.

Насильно мил будешь!

15 февраля 2016 года появились выводы Совета Европейского союза. Документ состоял из 13 пунктов и в том контексте оказался ключевым.

Во 2-м пункте чётко написано: «Совет внимательно следит за ситуацией в Республике Молдова. Европейский союз убеждён, что текущие трудности могут быть решены только через конструктивный диалог всех политических сил в стране, который примет во внимание ожидания людей Республики Молдова. Ощутимые результаты реформ необходимы, чтобы восстановить доверие».

В 3-м пункте читаем: «Совет призывает к ускоренному внедрению Повестки дня договора по Ассоциации».

Посыл понятен? Глубочайший кризис, связанный с избранием нелегитимного правительства, называется «текущими трудностями», которые можно и нужно преодолеть путём диалога и реформ, а главное – «ускоренным внедрением договора по ассоциации».

Проще говоря, Совет ЕС пусть и неохотно, но признал легитимность правительства Павла Филипа! Вот так Евросоюз оценил борьбу молдавских граждан за досрочные выборы, возврат миллиарда, деолигархизацию власти!

Почему ЕС пошёл на это предательство граждан Молдовы?

Дело в том, что 18 января 2016 года помощник госсекретаря США по Европе и Евразии В. Нуланд, находясь в Бухаресте, заявила, что Вашингтон поддерживает появление в парламенте Молдовы большинства, выступающего за формирование «проевропейского правительства». Нуланд добавила, что как у Румынии и США, так и у НАТО есть «программы поддержки в сфере безопасности для Молдовы».

В тот же день президент Румынии дал понять, что Бухарест выделит РМ финансовую помощь в размере €150 млн. 28 января на сайте НАТО был размещён документ, в котором молдавское правительство просит Альянс помочь «разработать Стратегию национальной безопасности и модернизировать наши вооружённые силы!»

Теперь вы понимаете, почему ЕС поддержал ДПМ? Всё просто – геополитика, борьба с Россией. А ради этого можно закрыть глаза на «захват государства», «контроль над Генпрокуратурой и НАЦ», на «системную коррупцию» и даже на то, что «государство находится в руках олигархов». Об этом 10 августа 2015 г. в статье Bring Moldova Back From the Brink писал председатель Совета Европы Торбьерн Янгланд! И не где-нибудь писал, а в New York Times!

Сами возмущались олигархами, и сами признали их власть. Чего не сделаешь ради евроинтеграции!

Иллюзия принципиальности

Безусловно, ЕС должен был прикрыть неким образом своё лицемерие. Для этого ввели целый ряд требований, чтобы создать иллюзию принципиальности.

В 4-м пункте, к примеру, написано: «Правительство Молдовы должно расположить по приоритетам реформы, нацеленные на деполитизацию государственных учреждений…»

В 5-м пункте ЕС требует «укрепить полномочия Нацбанка и НКФР, назначить независимого губернатора НБМ».

В 7-м пункте Евросоюз на полном серьёзе «обеспокоен отсутствием независимости судебной власти и правоохранительных органов». «Реформа прокуратуры, а также борьба с коррупцией в судебной власти должны быть в приоритете».

Господа, вы шутите? Если в РМ нет независимой судебной власти, зачем поддержали правительство Филипа, в конце концов? И от кого же зависима судебная власть? От духа святого или от тех, кого вы, плюнув на протесты граждан, открыто поддержали?

В 8-м пункте Совет убеждает правительство «улучшить прозрачность и инвестиционные условия в энергетическом секторе».

Обратите внимание, речь – об энергетике! Пока намёк тонкий: улучшить условия для инвестиций, что переводится как выставить на продажу энергетический сектор страны.

В 9-м пункте «Совет обращается к правительству с просьбой разработать подробную дорожную карту к программе МВФ». То есть ЕС открыто признаёт, что работает в паре с МВФ, этим защитником «банкстеров» и ТНК.

Получается некое раздвоение: Совет ЕС обвинил власти в политизации всех государственных институтов, агентств, судебно-правовой системы. Фактически между строк читался намёк на феномен захвата государства. Но одновременно совет поддержал правительство Павла Филипа…

Некролог демократии и евроинтеграции

26 февраля 2018 года появились выводы Совета иностранных дел ЕС о взаимоотношениях с Молдовой. Выводов Совет сделал хоть отбавляй – 27 пунктов. Появились они после голосования парламента РМ за смешанную электоральную систему летом 2017 года. Данная система выборов не понравилась партиям «Действие и солидарность» и Платформа DA. Им подыграл Европарламент и другие евроструктуры. Это был самый критический документ в адрес страны с 2009 года! На самом деле его можно назвать некрологом демократии и европейской интеграции!

В этом документе всё, что хочешь, в том числе и беспокойство по поводу свободы выборов, СМИ, юстиции, Генпрокуратуры, преследование оппозиции, принятие закона о борьбе с российской пропагандой.

В 6-м пункте Совет напоминает «важность уважения эффективных демократических механизмов, включая многопартийную демократическую систему, власть закона и уважение к правам человека…» Другими словами, прямой намёк на то, что всё это отсутствует.

В 10-м пункте «Совет требует внедрить всеобъемлющие реформы аудиовизуального кодекса». Кстати, 8 ноября 2018 года Демпартия приняла новый кодекс, запретив российские новостные программы и внедрив требование об увеличении молдавского контента до 8 часов в прайм-тайме! Фактически с подачи ЕС уничтожаются все оппозиционные СМИ!

В 13-м пункте «Совет выказывает беспокойство относительно случаев судебного преследования некоторых адвокатов, судей и политических противников». Совет называет это селективной юстицией.

В 14-м пункте Совет требует расследовать хищение миллиарда, вернуть деньги и привлечь к суду виновных. Проще говоря, ДПМ обвинили в затягивании расследования.

Вроде, всё правильно. Однако при внимательном прочтении этого документа понимаешь, что Евросоюз озабочен не столько судьбами молдавской демократии, сколько своими личными интересами.

Давайте проанализируем некоторые пункты.

В 1-м пункте Совет выражает решимость продолжить оказывать поддержку Молдове в реализации соглашения об ассоциации. То же самое и в 4-м пункте. Ну это святое!

В пункте 2-м Совет шокирует граждан следующим утверждением: «Совет подчёркивает, что крайне важно, чтобы реформы, которые начались в 2016-м, были внедрены».

О каких реформах идёт речь, Совет мудро молчит. Неужели — о концессии 40% территории в пользу американского офшора Frontera Resources? Или о пенсионной реформе, которая предполагает повышение пенсионного возраста? Или о Кодексе о науке, который разрушает АНМ и вызвал протесты академиков? Или, быть может, речь о Кодексе труда, позволяющем работодателю в любой момент лишать пенсионеров работы?

В 15-м пункте ЕС даёт мастер-класс двоемыслия: «Совет приветствует недавние назначения в антикоррупционных учреждениях и принятие закона о борьбе с отмыванием денег… и рекомендует укрепить независимость антикоррупционных учреждений от неподобающего влияния». Получается, что сегодня НАЦ и ГП независимы, требуется лишь укрепить их «независимость»?

Но суть выводов скрывается в пунктах 1 (договор об ассоциации), 23 (энергетика) и 26 (безопасность). Так вот, 23-й пункт был спрятан в конце, хотя по важности для ЕС он – первый. В нём Совет требует «закончить реформу энергетического сектора в соответствии с Третьим энергетическим пакетом ЕС. Это касается в особенности определения цены на газ и трансмиссию/распределение электричества. Совет также призывает к ускорению внедрения соединительных проектов, подчёркивая их важность для энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения и маршрутов».

Проще говоря, речь о трёх вещах: уничтожить монополию «Газпром»/«Молдовагаз», дать доступ к распределению газа и электричества для европейских компаний, присоединиться к электрическим и газовым сетям ЕС/Румынии, чтобы позже покупать лишь там энергию по завышенным ценам. К примеру, в Румынии цена на электричество самая высокая в ЕС…

Теперь вы понимаете, почему были запущены газопроводы Яссы – Унгены, Унгены – Кишинёв и почему РМ взяла кредит €270 млн для присоединения к электрическим сетям Румынии? Вас заставляют вначале окупить строительство супермаркета, причём с процентом, а потом покупать товар только у него по завышенной цене! Вот так Евросоюз захватывает рынки и страны, вытесняя своих экономических и политических конкурентов. А вы как думали?

На десерт у нас 26-й пункт: «Совет приветствует интерес Молдовы продвинуться в сотрудничестве с ЕС в области безопасности и защиты, а также её участие в ведомой ЕС миссии CSDP (Общая политика безопасности и защиты) и сотрудничество в рамках действия 18 из «Совместной структуры по противостоянию гибридным угрозам».

Вот оно что! Безопасность и гибридные угрозы! Стоит ли доказывать, что в восприятии США, а за ней и ЕС, гибридные угрозы исходят исключительно от России и Китая.

Ничего, кроме… неправды

14 ноября 2018 года Европарламент выдал жёсткую резолюцию по Молдове. В пункте 2-м он приветствует программу МВФ в Молдове, то есть повышение пенсионного возраста, индексацию пенсий в 2019 году на 3,3%, закрытие больниц, урезание социальных программ.

В 3-м пункте утверждается, что «Молдова захвачена олигархическими интересами с концентрацией экономической и политической власти в руках небольшой группы людей, оказывающих своё влияние на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и средства массовой информации».

Обратите внимание, впервые Европарламент чётко говорит о феномене захвата государства, то есть об узурпации власти. Стоит ли напоминать Европарламенту, кто поддержал всё то, что он сейчас критикует?

Однако в 9-м пункте Европарламент приветствует со-здание Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины и её первое заседание в Киеве 8–9 июня 2018 года! Другими словами, Молдову открыто хвалят за участие в антироссийском санитарном кордоне. А ведь 8 марта 2018 года Украина предложила формирование совместной военной бригады с Грузией и РМ! И если это не военный плацдарм, тогда что же это?

В 14-м пункте Европарламент озабочен электоральной реформой (то есть переходом к смешанной системе) голосования, так как за неё проголосовали лишь ДПМ и ПСРМ в отсутствие консенсуса.

Господа! А когда в 2010 году АЕИ внедрил 400 изменений в Кодекс о выборах, лишив ПКРМ и ПСРМ шансов на победу, в обществе был консенсус? Ах, да, кодекс писался европейскими экспертами на основе «консенсуса» с молдавскими олигархами.

Но не это важно. Европейская народная партия, которая контролирует Европарламент, якобы не заметила, что за смешанную систему проголосовала и Европейская народная партия Юрия Лянкэ. Того Лянкэ, который подписал договор об ассоциации. Оно и понятно: как могло ЕНП из Европарламента раскритиковать ЕНП из молдавского законодательного органа?

В 16-м пункте Европарламент «приветствует реформу публичной администрации», видимо, имея в виду массовое увольнение всех чиновников и советников, планы по оптимизации районов и примэрий и переходы к жудецам.

В 17-м пункте Европарламент «приветствует сотрудничество РМ с НАТО, Стратегию национальной обороны» (которая направлена против России и предусматривает увеличение военного бюджета с 625 млн леев в 2018-м до 1465 млн в 2025-м!). Видимо, Европарламент «забыл», что РМ, согласно статье 11-й Конституции, нейтральная страна, к тому же самая бедная в Европе.

В 19-м пункте от властей требуют обеспечить независимость ВСМ, Высшего совета прокуроров, НАЦ, Национального агентства по неподкупности, но ни слова – о Конституционном суде… Им, видимо, Евросоюз доволен. Но даже эта фраза является убийственной для властей и ДПМ. Ведь в резолюции говорится открыто: вся юстиция подчинена!

В 21-м пункте Европарламент требует опубликовать отчёт Кролл-2, вернуть украденный миллиард и привлечь к ответственности виновных! Более того, уголовная анкета должна быть публичной, в частности случай Илана Шора. Также Европарламент предлагает Совету ЕС и странам Евросоюза рассмотреть вопрос о персональных санкциях и о поддержке анкеты.

Господа, согласно отчёту Кролл, часть миллиарда была перечислена в два латвийских банка, потом на счета компаний из Великобритании, Belize, BVI и Панамы. По заявлениям М. Санду, не менее $15,8 млн находятся в Румынии. Латвия, Румыния и Великобритания – страны ЕС, или это не так? Что вам мешало заморозить эти счета и вернуть деньги в РМ? Что вам мешало провести своё расследование и арестовать виновных? Ведь там кредиты и гранты ЕС, деньги МВФ, кредиты США!

Однако 21-й пункт – единственный, в котором ЕС не лжёт. В нём Европарламент открыто признаёт, что решение о госгарантиях банкам Шора подорвало доверие к РМ. Напомним, что 27 марта 2015 года Майя Санду (ЛДПМ) проголосовала вместе с ДПМ за выделение 5,4 млрд леев банкам Шора.

Сегодня ЕС признаёт: это было преступлением.

Принципиально, ничего не скажешь…

Богдан Цырдя, политолог