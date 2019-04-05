Прощай, шашлык: в столичном парке “Долина Роз” демонтируют беседки

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Городские власти начали демонтаж беседок в парке “Долина Роз” сектора Ботаника. Разбираются конструкции, незаконно расположенные вблизи озера.

Уже были разобраны около 20 лёгких сооружений. Их владельца обязали вывести их с территории парка, передаёт ipn.md.

Согласно пресс-релизу примэрии муниципия Кишинев, беседки были установлены незаконно. Ещё в прошлом году было издано распоряжение об их эвакуации, что не было сделано.

В настоящее время, в парке “Долина Роз” идут восстановительные работы, инициированные фракцией ПСРМ в МСК. Ремонтируются пешеходные аллеи, будет построен Skatepark и обустроены дорожки для велосипедистов. Работы будут оплачены из муниципального бюджета.