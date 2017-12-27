Прощай и здравствуй!

«АиФ в Молдове» обратилась к известным людям страны с просьбой ответить на два вопроса: «Чем вам запомнился уходящий год?» и «Что вы ждёте от 2018 года?»

Инна Шупак, депутат парламента:

– Надо признать, что уходящий 2017 год стал очередным этапом закрепления мафии во власти. Кажется, не осталось уже практически никого, кто бы не согласился с нашим тезисом пятилетней давности о том, что Республика Молдова – это захваченное государство. Невооружённым глазом виден разрыв между суровой реальностью и теми сладенькими речами, что нам вещают из телевизора. Основная масса населения стала ещё беднее, а один процент олигархов – ещё богаче.

Сто лет назад была аналогичная ситуация, которая привела к Великой Октябрьской социалистической революции.

2018 год просто обязан стать временем торжества справедливости! Всем честным и порядочным людям хотелось бы пожелать оптимизма и удачи в будущем году, ведь именно они способны спасти Молдову.

Валерий Осталеп, политолог, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности:

– 2017 год для меня останется годом цинизма. И в международной, и во внутренней политике – это год расставания с иллюзиями по поводу существования каких-то правил, которые кто-то соблюдает. Для нашей страны это ещё один потерянный год. Убеждён, что в 2018 году и наш регион, и нашу страну ждёт много хороших перемен. И хоть сегодня трудно в это поверить, но 2018-й будет годом, который принесёт оптимизм тем людям, кто любит Молдову и намерен здесь жить.

Валерий Жереги, кинорежиссёр, директор Национального центра кинематографии:

– В 2017 году Национальный центр кинематографии после двадцатилетнего застоя вновь активно заработал. В этом году мы запустили в производство пятнадцать национальных фильмов: художественных и документальных, полнометражных, короткометражных, а также анимационных. Начало 2018 года будет ознаменовано представлением первого блока отснятых фильмов – так сказать, первых ласточек современного молдавского кино. И в будущем году ждём от государства продолжения финансирования кинематографии.

Ион Суручану, певец, заслуженный и народный артист МССР:

– 2017 год был для меня удачным в творческом плане, я много ездил и выступал в концертах разного масштаба. Несколько раз по приглашению Москвы спел в концертном зале «Россия». А недавно мне позвонили из Киева и сообщили отличную новость – я стал Человеком года на Украине. Вручение международной премии пройдёт в марте 2018 года. А уже в мае я буду отмечать пятидесятилетний юбилей своей творческой деятельности. Большого турне не планирую, но по договорённости с руководством Национального телевидения будет записан и показан двухчасовой концерт с моим участием и с ретроспективным показом моих выступлений.

Олег Будза, председатель Национальной конфедерации профсоюзов:

– Уходящий год запомнится протестами железнодорожников из-за долгов по зарплате и учителей, требующих повышения окладов. Но если первым начали погашать задолженности, то для педагогов улучшения ситуации добиться не удалось. Запомнятся и изменения, внесённые в Трудовой кодекс, которые отрицательно скажутся на работающих гражданах; лишение Инспекции труда компетенций проверять предприятия, что способствовало росту случаев травматизма и даже смертей на производстве. Но вместе с тем нам удалось добиться законодательно закреплённого наказания работодателей, выплачивающих зарплаты в конвертах; была приобретена мини-лаборатория, позволяющая проводить аттестацию рабочих мест.

Надеемся, что в 2018 году компетенции разрешать трудовые споры от судов передадут спецкомиссии; что Трудовой инспекции будут возвращены полномочия проверять предприятия, а парламент наконец ратифицирует Конвенцию МОТ, регламентирующую вопросы гигиены труда.