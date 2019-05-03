Пропускной пункт “Леушены” лидирует по числу пересечений границы

Пропускной пункт “Леушены” лидирует по числу пересечений границы

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 5 попыток незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 59 307 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 29 772. Из общего числа людей, пересекших границу, 32 367 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 441 пересечение, среди которых 7 099 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 11 029 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 184 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 7 573 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 780 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 144 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 948 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 848 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 721 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 2 291 пересечение.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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