Пропрезидентская ПСРМ заняла первое место на всеобщих местных выборах

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Наибольшее число голосов граждан на национальном уровне, в районных и муниципальных советах, из всех парламентских партий получила ПСРМ – примерно 25,46% или 298836 граждан высказались 20 октября в поддержку этого политформирования. Таковы суммарные данные ЦИК.

На втором месте – “АКУМ” с 21,25% или 249432 голосов. На третьем – ДПМ, примерно 15,12% или 177576 проголосовавших. У партии “Шор” – 6,2% голосов.

Из непарламентских партий лучший результат показала ЛДПМ – 4,63%. У “Нашей партии” – 4,4%. У ПКРМ – 3,53%. У ЛП – 1,84%. У Партии национального единства – 1,36%. Данные касаются голосования в районные и муниципальные советы, пишет radiochisinau.md.