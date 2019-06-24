Пропрезидентская ПСРМ продолжает лидировать в предпочтениях граждан

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Пропрезидентская Партия социалистов остается уверенным фаворитом народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня.

Согласно итогам исследования, доверие к ПСРМ испытывают 47,1% жителей страны. Это безоговорочное первое место. На втором – партия “Действие и солидарность” с 24,4%. На третьем – партия “Платформа “ДА” с 19,3%.

В то же время, если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент, ПСРМ заняла бы на них первое место, набрав 44,7% голосов граждан. Второе место получил бы блок “АКУМ” с 34,1%. На третьем расположилась бы ДПМ с 7,6%. Остальные политические формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1191 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.