Пропавшую жительницу Вулканешт нашли мёртвой в озере

Пропавшую жительницу Вулканешт нашли мёртвой в озере

Труп 65-летней женщины был найден в озере на окраине города Вулканешты. Судмедэксперты не обнаружили следов насильственной смерти. 

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, вчера, 13 апреля, к правоохранителям обратилась жительница Вулканешт. Она попросила найти свою сестру, которая ушла утром в неизвестном направлении и не вернулась. В тот же день полицейские инициировали поиски, в результате чего пропавшая была найдена мёртвой в озере.

По данному факту проводится проверка.

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