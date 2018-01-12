Пропавшую в столице девушку видели в Атриуме и на ЖД вокзале

Несовершеннолетней, правда, всегда удавалось скрыться до прибытия полиции.

Правоохранительные органы представили новые детали о пропавшей на Ботанике 16-летней девушке. Известно, что жительница столицы происходит из социально уязвимой семьи. В новогоднюю ночь девушка заявила, что ей необходимо с кем-то встретиться. Однако, покинув квартиру, так и не вернулась, сообщает today.md.

– Она живет с отцом и бабушкой. Родители давно развелись, мать не занимается и не интересуется воспитанием и жизнью ребенка. Было несколько человек, которые сообщили полиции о том, что видели много раз несовершеннолетнюю возле торгового центра «Атриум» и железнодорожного вокзала. Однако ей всегда удавалось скрыться до прибытия полиции. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для установления места нахождения несовершеннолетней, – отметила офицер пресс-службы столичной полиции Наталья Стати.

Напомним, что приметы несовершеннолетней: рост 1,55 – 1,60 см, голубые глаза, худое телосложение, длинные каштановые волосы, светлокожая, русскоговорящая. В тот день пропавшая была одета в черные джинсы, черную рубашку, красную куртку и коричневые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по номеру: 022-55-00-90.