Пропавшую в ноябре в Приднестровье женщину нашли мертвой

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Валентина Петухова была найдена мёртвой. Женщину возле села Воронково нашёл работник сельхозпредприятия в ходе выполнения работ по культивированию поля.

О происшествии мужчина сразу сообщил своему руководству, а те в свою очередь вызвали милицию. Погибшую опознали. При ней была обнаружена записная книжка, в которой были её данные и номера телефонов. На теле – одежда, указанная в ориентировке.

Предположительно, 22 ноября 2019 года разыскиваемая отправилась из посёлка Новая жизнь к своей дочери в село Выхватинцы Рыбницкого района. В виду того, что женщина не видела на оба глаза, скорей всего, в дороге она заблудилась.

Труп погибшей направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Ведётся разбирательство, пишет пресс-центр МВД ПМР.