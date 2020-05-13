Пропавшую в Калараше 2-летнюю девочку нашли в километре от дома (ФОТО)

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Мать оставила малышку и ее 4-летнего брата на попечении бабушки и дедушки, а сама ушла работать в поле.

По возвращении домой женщина выпила с соседкой, а перед сном заметила, что одного из детей нет. Присматривавшие за малышами взрослые также находились в состоянии опьянения.

На протяжении всей ночи 20 сотрудников полиции и местные жители искали ребёнка. Только утром девочку нашли в лесной полосе на расстоянии более километра от дома. Ребёнка доставили на осмотр в районную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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