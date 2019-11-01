Пропавшую в Григориополе школьницу нашли: девушка сама вернулась домой

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15-летняя Анастасия Хлопова из Григориополя, которая вчера была объявлена в розыск, вернулась домой целой и невредимой.

Вчера вечером она узнала, что её ищут. Сама позвонила бабушке и обещала утром приехать в Григориополь. Сейчас она вместе с бабушкой и мамой находится в инспекции по делам несовершеннолетних. Рассказывает, где пропадала 4 дня, передаёт tsv.md.

Напомним, что вчера МВД Приднестровья объявил Анастасию Хлопову в розыск, после того как она не появлялась дома 2 дня подряд. Стоит отметить, что ранее девушка уже уходила из дома.