Пропавшую в Гагаузии несовершеннолетнюю нашли у друзей

Пропавшую в Гагаузии несовершеннолетнюю нашли у друзей

17 сентября сотрудниками Инспектората полиции Комрат было установлено местонахождение без вести пропавшей ранее несовершеннолетней жительницы муниципия Комрат Куракиной Любови. 

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, было установлено, что с момента ее исчезновения, пропавшая находилась у друзей в селе Чок-Майдан Комратского района. Ведомство выражает признательность средствам массовых информации Республики Молдова, оказавшим помощь в распространении информации об исчезновении девушки.

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