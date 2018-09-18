Пропавшую в Гагаузии несовершеннолетнюю нашли у друзей

17 сентября сотрудниками Инспектората полиции Комрат было установлено местонахождение без вести пропавшей ранее несовершеннолетней жительницы муниципия Комрат Куракиной Любови.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, было установлено, что с момента ее исчезновения, пропавшая находилась у друзей в селе Чок-Майдан Комратского района. Ведомство выражает признательность средствам массовых информации Республики Молдова, оказавшим помощь в распространении информации об исчезновении девушки.