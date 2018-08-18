Пропавшую ранее несовершеннолетнюю жительницу Комрата нашли у друзей живой и невредимой

Пропавшую ранее несовершеннолетнюю жительницу Комрата нашли у друзей живой и невредимой

Полиция установила, что с момента её исчезновения, 14-летняя девушка находилась у знакомых в селе Чок-Майдан Комратского района и с ней всё в порядке.

Напомним, что несовершеннолетняя жительница Комрата Бузаджи Марина Ильинична была объявлена в розыск вчера, 17 августа. Она ушла из дома в неизвестном направлении 16 августа, никому ничего не сообщив. В результате этого Управление полиции Гагаузии объявило её в розыск как пропавшую без вести.

Вчера, 17 августа, сотрудниками Инспектората полиции Комрат было установлено местонахождение несовершеннолетней жительницы Комрата. Розыск прекращён.

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