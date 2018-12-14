Пропавшую несовершеннолетнюю бельчанку нашли в Кишинёве: девушка отказалась возвращаться к родителям

16-летняя девушка ушла из дома в Бельцах в первой половине ноября, не оставив записки и не предупредив родителей. Бельчанку нашли вчера на одной из улиц Кишинёва. Девушка отказалась возвращаться домой к родителям и была отправлена в Центр размещения для несовершеннолетних.

Как заявила deschide.md пресс-офицер Инспектората полиции Бельц Евгения Молчанов, несовершеннолетняя была замечена вчера вечером на одной из столичных улиц. Она была задержана полицией и доставлена в Бельцы.

С девушкой работали психологи. Как оказалось, всё это время она гостила у подруги. Девушка не захотела вернуться домой. Она решила на несколько дней остаться в Центре размещения для несовершеннолетних под наблюдением психологов, – рассказала Евгения Молчанов.

По предварительным данным, несовершеннолетняя сбежала из-за того, что её родители часто ссорились из-за отсутствия девочки в школе. Обстоятельства инцидента выясняются.