Пропавшую несовершеннолетнюю бельчанку нашли в Кишинёве: девушка отказалась возвращаться к родителям

Пропавшую несовершеннолетнюю бельчанку нашли в Кишинёве: девушка отказалась возвращаться к родителям

16-летняя девушка ушла из дома в Бельцах в первой половине ноября, не оставив записки и не предупредив родителей. Бельчанку нашли вчера на одной из улиц Кишинёва. Девушка отказалась возвращаться домой к родителям и была отправлена в Центр размещения для несовершеннолетних.

Как заявила deschide.md пресс-офицер Инспектората полиции Бельц Евгения Молчанов, несовершеннолетняя была замечена вчера вечером на одной из столичных улиц. Она была задержана полицией и доставлена в Бельцы.

С девушкой работали психологи. Как оказалось, всё это время она гостила у подруги. Девушка не захотела вернуться домой. Она решила на несколько дней остаться в Центре размещения для несовершеннолетних под наблюдением психологов, – рассказала Евгения Молчанов.

По предварительным данным, несовершеннолетняя сбежала из-за того, что её родители часто ссорились из-за отсутствия девочки в школе. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md