Пропавший житель Днестровска найден мёртвым в реке

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Ранее объявленный в розыск житель Днестровска Александр Балан найден мёртвым в реке. 27 января мужчина уехал на рыбалку в село Незавертайловка, на реку Турунчук, и пропал.

Днём 2 февраля, проходя вдоль канала неподалёку от Незавертайловки, местный житель обнаружил в воде тело человека. В погибшем опознали пропавшего без вести Александра, пишет mvdpmr.org.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На теле эксперты не обнаружили никаких следов насильственной смерти. Из канала извлекли и велосипед.

Предположительно, мужчина упал в воду и не смог самостоятельно выбраться. Специалистам предстоит установить причины случившегося.