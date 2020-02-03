Пропавший житель Днестровска найден мёртвым в реке

Пропавший житель Днестровска найден мёртвым в реке

Ранее объявленный в розыск житель Днестровска Александр Балан найден мёртвым в реке. 27 января мужчина уехал на рыбалку в село Незавертайловка, на реку Турунчук, и пропал.

Днём 2 февраля, проходя вдоль канала неподалёку от Незавертайловки, местный житель обнаружил в воде тело человека. В погибшем опознали пропавшего без вести Александра, пишет mvdpmr.org.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На теле эксперты не обнаружили никаких следов насильственной смерти. Из канала извлекли и велосипед.

Предположительно, мужчина упал в воду и не смог самостоятельно выбраться. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

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