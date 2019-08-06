Пропавший в Турции гражданин Молдовы найден: он вернулся в Молдову

0

Пропавший 27 июля в Турции гражданин Республики Молдова Вячеслав Суфинко был найден благодаря усилиям полиции города Измир, посольства Республики Молдова в лице консула Сорина Плешка, Главного управления внешних связей Гагаузии, а также близких и родных людей.

Уроженец Чадыр-Лунги благополучно вернулся в Молдову поздно вечером 3 августа. При нём не оказалось паспорта, который, по его словам, он потерял. Благодаря оперативной работе консула Республики Молдова в Анкаре необходимые для возвращения документы были оформлены оперативно, что позволило в кратчайшие сроки вернуть его на родину, передаёт gagauzinfo.md.

Ранее мы сообщали, что в Турции без вести пропал гражданин Молдовы Вячеслав Суфинко. По словам родных, на объездной трассе вблизи города Измир он в кризисном состоянии покинул автобус, следовавший в Кишинёв.