Пропавший в Приднестровье мужчина был найден мертвым

Водолазы Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР обнаружили в Днестре тело ранее без вести пропавшего мужчины.

Как сообщает источник, погибший пропал утром 21 января на охоте. Об этом в милицию сообщил его отец. Подстрелив утку, Михаил сел в лодку и поплыл за добычей вниз по течению. Спустя время он исчез из поля зрения своего отца в густом тумане. Позже лодка была обнаружена перевёрнутой, мужчины в ней не было.

Вчера в течение всего дня до сумерек проводились водолазные работы. Было обследовано дно реки, но поиски не дали результатов. Сегодня работа была продолжена. Спустя несколько часов водолазы обнаружили в Днестре утонувшего охотника без видимых признаков насильственной смерти.

Тело направлено на судмедэкспертизу. Проводится доследственная проверка, пишет пресс-служба МВД ПМР.