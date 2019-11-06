Пропавший в марте житель Днестровска благополучно вернулся домой

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Слободзейским РОВД был объявлен в розыск житель Днестровска Вадим Васильевич Папаш 1962 г. р. Он ушёл из дома 24 марта и пропал.

2 ноября мужчина самостоятельно вернулся домой, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, больше двух месяцев он находился в одном из населённых пунктов страны, где работал пастухом. Затем ещё несколько месяцев мужчина пас скот в полях Слободзейского района.

На вопрос правоохранителей, почему за всё это время он не связался с родными, мужчина ответил, что его телефон сломался. Обстоятельства инцидента выясняются.