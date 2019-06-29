Пропавший приднестровец, страдающий эпилепсией, найден мёртвым у лесной дороги

Пропавший приднестровец, страдающий эпилепсией, найден мёртвым у лесной дороги

В ходе поисковых мероприятий в районе 5-го обхода Кицканского лесничества, вдоль линии электропередач, у лесной дороги было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, назначена экспертиза для определения точной причины смерти. Розыск прекращён.

Напомним, что УВД города Бендеры объявило в розыск 63-летнего Хохлова Александра Геннадиевича. 22 июня он вышел в магазин за продуктами и не вернулся. Пенсионер страдал эпилепсией и недавно перенёс инсульт.

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