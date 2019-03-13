Пропавший неделю назад житель Резинского района погиб в ДТП

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60-летний житель села Гидулены Резинского района, объявленный в розыск неделю назад, был найден мёртвым. По данным полиции, его сбила машина, когда он шёл по дороге.

Авария произошла недалеко от Бэчой через день после того, как пропавшего начали искать родственники. В последний раз Василия Робей видела его супруга во вторник, 5 марта, на автостанции в Кишинёве, откуда они планировали уехать домой. Прибыв на автостанцию в Кишинёв, женщина отправилась на Центральный рынок, а мужчина остался у микроавтобуса, после чего пропал.

Родственники погибшего утверждают, что у мужчины были некоторые психологические нарушения, пишет canal2.md. Водитель, сбивший Василия, рассказал полиции, что не заметил мужчину в темноте.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Виновному грозит до 7 лет тюрьмы.