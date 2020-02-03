Пропавшего в Комрате подростка нашли в столичном торговом центре

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1 февраля, по ранее объявленной информации, работником охранной службы одного из столичных торговых центров было установлено местонахождение пропавшего несовершеннолетнего жителя села Русская-Киселия Комратского района.

Ранее сообщалось, что Мавроди Вадим 2005 года рождения 3 января вышел из дома в неизвестном направлении. Длительное время о его местонахождении ничего не было известно.

Найденный подросток, пишет upatogagauzia.md, был передан сотрудникам ИП Комрат и впоследствии размещён в Центре помощи жертв насилия в семье.