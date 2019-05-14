Пропавший на прошлой неделе 17-летний парень из Костешт наконец был найден

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Юноша, который пропал 11 мая, был найден сегодня поздней ночью. Его заметил экипаж патрульных.

Согласно полученной информации, несовершеннолетний шёл по обочине дороги в сторону города Чимишлия, передаёт publika.md. По предварительным данным полиции, он не стал жертвой какого-либо преступления. На данный момент с несовершеннолетним работают психологи.

Напомним, что 17-летний парень пропал на прошлой неделе. Перед уходом он сказал родственникам, что направляется в Кишинёв, где собирался навестить свою сестру. Стоит отметить, что после исчезновения он отправлял сообщения с неоднозначным смыслом, с намёками на суицид.