Пропавший на прошлой неделе 17-летний парень из Костешт наконец был найден

Пропавший на прошлой неделе 17-летний парень из Костешт наконец был найден

Юноша, который пропал 11 мая, был найден сегодня поздней ночью. Его заметил экипаж патрульных.

Согласно полученной информации, несовершеннолетний шёл по обочине дороги в сторону города Чимишлия, передаёт publika.md. По предварительным данным полиции, он не стал жертвой какого-либо преступления. На данный момент с несовершеннолетним работают психологи.

Напомним, что 17-летний парень пропал на прошлой неделе. Перед уходом он сказал родственникам, что направляется в Кишинёв, где собирался навестить свою сестру. Стоит отметить, что после исчезновения он отправлял сообщения с неоднозначным смыслом, с намёками на суицид.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md