Пропавших несколько дней назад коз нашли в кукурузном поле: они прошли порядка 8 км (ФОТО)

0

Поиски пропавшего стада увенчались успехом. Вчера коз обнаружили в кукурузном поле, недалеко от границы с соседней Украиной.

Как сообщает mvdpmr.org, за 2 дня козы прошли порядка 8 километров. Они были напуганы, но все целы и невредимы. Все животные благополучно вернулись к своим хозяевам.

Напомним, 35 коз пропали 11 июля. Братья-пастухи недоглядели. В поисках принимали участие около 50-ти человек: сотрудники каменской милиции, члены добровольной народной дружины села Грушка и владельцы пропавшего скота.