Пропавшего жителя Григориополя нашли мёртвым в колодце

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В Григориополе был объявлен в розыск Куляк Григорий Иванович 1961 года рождения, житель села Бутор. Мужчина пропал 15 мая.

Вечером 19 мая сын обнаружил тело отца в сливном колодце, пишет mvdpmr.org. Во время полива, когда вычерпали большую часть жидкости из выгребной ямы, увидели тело мужчины.

Видимых признаков насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили. Вероятно, мужчина упал в воду, а выбраться самостоятельно не смог.

По факту случившегося проводится разбирательство, назначена экспертиза.

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