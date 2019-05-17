Пропавшего в Тирасполе школьника нашли в гостях у друга

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В дежурную часть УВД Тирасполя позвонила взволнованная женщина, 35-летняя жительница села Ближний Хутор, и рассказала, что пропал её 8-летний сын. Рано утром он ушёл в школу, но домой не вернулся.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, на розыск ребёнка были ориентированы сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, участковые, оперативники. Было установлено, что мальчик присутствовал на всех уроках. После того, как занятия закончились, дети разошлись по домам. Разделившись по группам, милиционеры отрабатывали возможные маршруты движения школьника, проверяли по месту жительства всех его одноклассников.

К десяти часам вечера местонахождение пропавшего было установлено. Всё это время он находился в гостях у сверстника из своего класса. Как выяснилось, мальчишки увлеклись игрой и не заметили, как пролетело время.

Милиционеры провели профилактическую беседу со школьником и передали его маме.