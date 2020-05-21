Пропавшего в начале месяца мужчину нашли мёртвым в столичном парке (ВИДЕО)

Пропавшего в начале месяца мужчину нашли мёртвым в столичном парке (ВИДЕО)

Пропавший ранее житель Оргеевского района найден мертвым в столичном парке “La izvor”. Бездыханное тело в озере заметил прохожий. 

– Судмедэксперт не нашел следов насильственной смерти во время осмотра. Тело направили в Центр судмедэкспертизы для установления времени и причины кончины, – сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, передаёт publika.md.

Напомним, что 49-летний Вячеслав Гужа из села Клишова Веке Оргеевского района пропал две недели назад, когда уехал к сестре в Кишинев. По данному факту ведется расследование.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md