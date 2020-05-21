Пропавшего в начале месяца мужчину нашли мёртвым в столичном парке (ВИДЕО)

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Пропавший ранее житель Оргеевского района найден мертвым в столичном парке “La izvor”. Бездыханное тело в озере заметил прохожий.

– Судмедэксперт не нашел следов насильственной смерти во время осмотра. Тело направили в Центр судмедэкспертизы для установления времени и причины кончины, – сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, передаёт publika.md.

Напомним, что 49-летний Вячеслав Гужа из села Клишова Веке Оргеевского района пропал две недели назад, когда уехал к сестре в Кишинев. По данному факту ведется расследование.

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