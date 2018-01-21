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Пропавшего в начале декабря мужчину нашли мертвым на берегу Днестра

Пропавшего в начале декабря мужчину нашли мертвым на берегу Днестра

Тело 38-летнего уроженца села Оксентя Дубоссарского района случайно нашел рыбак. 

По информации местной прессы, мужчина ушел на рыбалку, а из-за сильного ветра, который был в день его исчезновения, его лодка перевернулась. В силу погодных условий шансов на выживание у рыбака не было. Тогда удалось найти лишь его лодку, весло и вещи.

Поисками жертвы занималась полиция. Найти его тело удалось лишь спустя почти полтора месяца. Погибший был женат, у него остался годовалый ребенок, пишут местные СМИ.

 

 

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