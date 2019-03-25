Пропавшего в Яловенах мальчика нашли мёртвым в колодце

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Страшная участь постигла 7-летнего ребёнка, страдающего аутизмом, который пропал вчера, 24 марта, в Яловенах. Сегодня бездыханное тело мальчика было найдено в колодце недалеко от дома.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку, пишет realitatea.md. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, что 7-летний ребенок из города Яловены, страдающий аутизмом, пропал вчера вечером. Приблизительно в 19.50 он вышел из дома и не вернулся. Отчаявшиеся родители попросили помощи у полиции и общественности.