Пропавшего в Фалештах мужчину нашли мёртвым: причина смерти – суицид

Пропавшего в Фалештах мужчину нашли мёртвым: причина смерти – суицид

34-летнего жителя села Калинешты Фалештского района, отца троих детей, недавно нашли мёртвым полицейские и родители. По словам сестры погибшего, причиной смерти стало самоубийство.

Ранее мы сообщали, что Ион Русу пропал без вести в субботу, 11 января, после того, как поссорился с супругой. Последней, кто его видел, была его мама. Он пришёл к ней в гости и рассказал, что поссорился с женой. Кроме этого, мужчина поделился с матерью, что не видит больше смысла в жизни. После этого он ушёл в неизвестном направлении и перестал отвечать на телефонные звонки, передаёт jurnal.md.

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