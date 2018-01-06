Пропавшего осенью молодого человека нашли убитым и сожженным

Останки несчастного были закопаны во дворе сельского дома.

Всё произошло в одном из сёл Новоаненского района. Согласно информации полиции, в сентябре прошлого года 22-летний молодой человек вместе с тремя приятелями употреблял алкоголь в одном из сельских домов, пишет unimedia.info.

В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой молодому человеку нанесли несколько ударов ножом. Увидев, что жертва мертва, мужчины сожгли тело, а останки закопали во дворе.

Подозреваемые в совершении жестокого убийства, которым от 19 до 45 лет, были задержаны и помещены под 30-дневный арест. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.