Пропавшего неделю назад мужчину обнаружили повешенным в лесу

На прошлой неделе полиция района Рышканы объявила в розыск 26-летнего жителя села Корлэтены.

Утром 25 ноября он отправился на работу в Бельцы и более его никто не видел. На следующий день, 26 ноября труп пропавшего мужчины был обнаружен в лесополосе недалеко от его дома, пишет baltionline.md. Пресс-секретарь Инспектората полиции Рышкан Лилия Харя сообщила, что молодой человек повесился и следов насилия на его теле не обнаружено.

Как стало известно, мужчина проживал с родителями. Своей семьи и детей у него не было.