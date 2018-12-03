Пропавшего неделю назад мужчину обнаружили повешенным в лесу

Пропавшего неделю назад мужчину обнаружили повешенным в лесу

На прошлой неделе полиция района Рышканы объявила в розыск 26-летнего жителя села Корлэтены. 

Утром 25 ноября он отправился на работу в Бельцы и более его никто не видел. На следующий день, 26 ноября труп пропавшего мужчины был обнаружен в лесополосе недалеко от его дома, пишет baltionline.md. Пресс-секретарь Инспектората полиции Рышкан Лилия Харя сообщила, что молодой человек повесился и следов насилия на его теле не обнаружено.

Как стало известно, мужчина проживал с родителями. Своей семьи и детей у него не было.

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