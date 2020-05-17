Пропавшего мужчину нашли мертвым в коллекторном люке

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Инцидент произошел в Бендерах. С просьбой разыскать пропавшего 50-летнего сына к правоохранителям обратилась 82-летняя жительница города. Она сообщила, что больше недели он не приходил домой и не выходил на связь.

Мероприятия по розыску пропавшего начались незамедлительно. Мужчина ранее был судим, состоял на учёте, как алкоголик, неоднократно привлекался к административной ответственности. Сотрудники уголовного розыска установили круг лиц, с кем он мог общаться, пишет mvdpmr.org.

Спустя несколько часов, в коллекторном люке одного из домов в селе Протягайловка обнаружили труп пропавшего без вести. Его шея была обмотана железной цепью и проволокой. Оперативники установили, что восьмого мая компания распивала спиртные напитки во дворе у одного из приятелей. Возник конфликт, а после драка.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержаны два участника застолья. Они дают признательные показания.

Точная причина смерти мужчины устанавливается. Назначен ряд экспертиз.

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