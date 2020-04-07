Пропавшего месяц назад мужчину нашли мёртвым

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В Тирасполе был объявлен в розыск Рудаков Анатолий Николаевич 1959 года рождения. Он ушёл из дома в неизвестном направлении 6 марта и пропал.

Днём 6 апреля в подвале многоквартирного дома был обнаружен труп мужчины с гнилостными изменениями. В нём опознали без вести пропавшего, пишет mvdpmr.org.

Эксперты не обнаружили на теле видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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