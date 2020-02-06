Пропавшего гражданина Молдовы нашли утонувшим в Санкт-Петербурге

Пропавшего гражданина Молдовы нашли утонувшим в Санкт-Петербурге

Тело гражданина Молдовы было найдено в городе Сестрорецк, входящем в состав Санкт-Петербурга. Труп извлекли из-подо льда. 

Согласно полученной информации, 5 февраля на расстоянии 7 м от берега Водосливного канала была обнаружена вмерзшая в лед куртка. Она оказалась аналогичной по описанию той, в которой 1 февраля ушел из дома 40-летний гражданин Молдовы, передаёт konkretno.ru.

Позже из-подо льда извлекли труп молдаванина. Тело уже опознано родственниками. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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