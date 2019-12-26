Пропавшего два дня назад мужчину нашли мертвым на берегу Днестра

Пропавшего два дня назад мужчину нашли мертвым на берегу Днестра

Труп пропавшего два дня назад мужчины нашли на берегу Днестра. Инцидент произошел этим утром в селе Телица Новоаненского района. 

Умерший – 64-летний мужчина, который в начале этой недели ушел из дома и не вернулся, однако родственники не сообщили в полицию об его пропаже. На теле не было следов насильственной смерти.

Предварительно речь идет о самоубийстве – ранее мужчина неоднократно угрожал, что покончит с собой. Окончательную причину установит следствие, пишет deschide.md.

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