Пропавшего два дня назад мужчину нашли мертвым на берегу Днестра

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Труп пропавшего два дня назад мужчины нашли на берегу Днестра. Инцидент произошел этим утром в селе Телица Новоаненского района.

Умерший – 64-летний мужчина, который в начале этой недели ушел из дома и не вернулся, однако родственники не сообщили в полицию об его пропаже. На теле не было следов насильственной смерти.

Предварительно речь идет о самоубийстве – ранее мужчина неоднократно угрожал, что покончит с собой. Окончательную причину установит следствие, пишет deschide.md.