Без вести пропавшего рыбничанина нашли мёртвым

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В Рыбнице был объявлен в розыск Евгений Брезицкий 1939 года рождения, житель села Гидирим. 3 апреля мужчина отправился пасти коров и пропал.

13 мая его тело было обнаружено в камышах, на берегу реки Днестр, на окраине села. Мужчину опознали по одежде.

Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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