Пропавшая во Флорештах женщина найдена: она попала в больницу после ДТП

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Жительницу Флорешт, страдающую провалами в памяти, разыскивали в течение двух недель. Недавно она была найдена в больнице, куда попала после дорожно-транспортного происшествия. Всё это время её навещал в больнице водитель, который был за рулём автомобиля в момент аварии.

По словам родственников, ДТП произошло 17 октября, после чего пострадавшая была госпитализирована. На данный момент она находится в больнице муниципия Бельцы. Все две недели отчаявшиеся родственники искали женщину, заявили о её пропаже в полицию, но нашлась она лишь сейчас, передаёт unica.md.

Только после того, как информация о её пропаже получила огласку, женщина была найдена. Известно, что у пострадавшей проблемы со здоровьем, родственники не исключают, что она потеряла память.