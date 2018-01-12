226

Пропавшая в столице несовершеннолетняя найдена

Пропавшая в столице несовершеннолетняя найдена

Девушку обнаружили у ее подруги.

Поставившая весь город на уши пропавшая 16-летняя жительница Ботаники была найдена живой и невредимой. В результате следственных мероприятий выяснилось, что несовершеннолетняя находилась дома у ее подруги, сообщает unimedia.info.

Стоит отметить, что девушку разыскивали почти две недели. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 16-летняя жительница столицы пропала в новогоднюю ночь. Она ушла из дома в неизвестном направлении и больше не выходила на связь. В полицию обратилась бабушка несовершеннолетней. Также в квартире проживает отец девушки.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md