Пропавшая в столице несовершеннолетняя найдена

Девушку обнаружили у ее подруги.

Поставившая весь город на уши пропавшая 16-летняя жительница Ботаники была найдена живой и невредимой. В результате следственных мероприятий выяснилось, что несовершеннолетняя находилась дома у ее подруги, сообщает unimedia.info.

Стоит отметить, что девушку разыскивали почти две недели. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 16-летняя жительница столицы пропала в новогоднюю ночь. Она ушла из дома в неизвестном направлении и больше не выходила на связь. В полицию обратилась бабушка несовершеннолетней. Также в квартире проживает отец девушки.