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Пропавшая в Яловенском районе 13-летняя девочка была найдена

Пропавшая в Яловенском районе 13-летняя девочка была найдена

О подростке ничего не было известно 4 дня.

Несовершеннолетняя Русу Николета Валентин, проживающая в селе Вэсиень Яловенского района, была найдена живой. 5 декабря девочка вышла из своего дома и не вернулась. Всё это время ее разыскивали полиция и добровольцы.

Как сообщили в инспекторате полиции Яловен, девочка была найдена накануне, 9 декабря. На данный момент ей оказывается необходимая психологическая помощь.

Где была найдена несовершеннолетняя и что с ней произошло — не сообщается.

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