Пропавшая в Хынчештах 15-летняя девочка была найдена спустя 2 недели поисков

15-летняя жительница села Бозиен Хынчештского района Гажу Лилия, которая ушла из дома 3 недели назад, была найдена правоохранителями. Сейчас её допрашивают в Инспекторате полиции Хынчешт.

Напомним, что несовершеннолетняя вышла из дома 2 недели назад, 9 октября, и пропала. Спустя несколько дней после исчезновения Лилии, а точнее 12 октября, родные несовершеннолетней сообщили в полицию. По словам родственников, у подростка не было причин сбегать из дома.

Несколько дней назад, когда в СМИ появилась информация о пропавшей, на странице Лилии в одной из социальных сетей появилось сообщение для родных. Девочка написала, что с ней всё хорошо, она находится у своих приятелей и просит её не разыскивать, пишет protv.md. После этого органы правопорядка посчитали, что несовершеннолетняя нашлась и вернулась домой, однако сразу после опубликованного текста страница Лилии в социальной сети и вовсе была удалена.

На данный момент сотрудники полиции выясняют детали исчезновения несовершеннолетней Лилии.