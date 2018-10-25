Пропавшая в Хынчештах 15-летняя девочка была найдена спустя 2 недели поисков

Пропавшая в Хынчештах 15-летняя девочка была найдена спустя 2 недели поисков

15-летняя жительница села Бозиен Хынчештского района Гажу Лилия, которая ушла из дома 3 недели назад, была найдена правоохранителями. Сейчас её допрашивают в Инспекторате полиции Хынчешт.

Напомним, что несовершеннолетняя вышла из дома 2 недели назад, 9 октября, и пропала. Спустя несколько дней после исчезновения Лилии, а точнее 12 октября, родные несовершеннолетней сообщили в полицию. По словам родственников, у подростка не было причин сбегать из дома.

Несколько дней назад, когда в СМИ появилась информация о пропавшей, на странице Лилии в одной из социальных сетей появилось сообщение для родных. Девочка написала, что с ней всё хорошо, она находится у своих приятелей и просит её не разыскивать, пишет protv.md. После этого органы правопорядка посчитали, что несовершеннолетняя нашлась и вернулась домой, однако сразу после опубликованного текста страница Лилии в социальной сети и вовсе была удалена.

На данный момент сотрудники полиции выясняют детали исчезновения несовершеннолетней Лилии.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md