Пропавшая в Гагаузии девушка всё это время гостила у друзей

Пропавшая в Гагаузии девушка всё это время гостила у друзей

4 сентября сотрудниками Инспектората полиции Комрат была найдена живой и здоровой несовершеннолетняя жительница муниципия Комрат Лунгу Мария, которая ранее была объявлена в розыск как без вести пропавшая. 

Как отмечает источник, было установлено, что с момента ее исчезновения девушка находилась у друзей в муниципия Комрат.

Пресс-служба Управления полиции от имени всего аппарата Управления полиции АТО Гагаузия и Инспектората полиции Комрат выражает искрению признательность средствам массовой информации Республики Молдова, оказавшим помощь в распространении информации об исчезновении несовершеннолетней жительницы.

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