Пропавшая 8-летняя девочка из Приднестровья нашлась

Пропавшая 8-летняя девочка из Приднестровья нашлась

Пропавшая Ксения Пасниченко нашлась. Биологический отец девочки привез её к своим родителям в село Красная Горка Григориопольского района. Бабушка девочки сообщила об этом матери Ксении.

О пропаже дочери женщина сообщила ещё 15 марта, пишет пресс-служба МВД ПМР. Днём отец увёз девочку из села Глиное Слободзейского района в неизвестном направлении.

Ксения рассказала, что до сегодняшнего дня она находилась с ним в Тирасполе. Девочку передали матери. По факту произошедшего проводится разбирательство.

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