Пропавшая 2 недели назад несовершеннолетняя жительница столицы вернулась домой

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Розыск 14-летней Лауры Коломеец, пропавшей без вести две недели назад, прекращён. Девушка самостоятельно вернулась домой.

Информацию подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, пишет unica.md со ссылкой на echipa.md. По словам источника, девушка вернулась домой после того, как отсутствовала более двух недель.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, что заставило несовершеннолетнюю уйти из дома, а также где она находилась всё это время.