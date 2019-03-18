Пропавшая 2 недели назад несовершеннолетняя жительница столицы вернулась домой

Пропавшая 2 недели назад несовершеннолетняя жительница столицы вернулась домой

Розыск 14-летней Лауры Коломеец, пропавшей без вести две недели назад, прекращён. Девушка самостоятельно вернулась домой.

Информацию подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, пишет unica.md со ссылкой на echipa.md. По словам источника, девушка вернулась домой после того, как отсутствовала более двух недель.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, что заставило несовершеннолетнюю уйти из дома, а также где она находилась всё это время.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md