Пропала 18-летняя девушка из Резины: родственники просят помощи в её поисках

0

18-летняя жительница Резины ушла из дома 19 декабря. Отчаявшиеся родители и родственники девушки уже несколько дней не могут её найти, поэтому обратились к гражданам за помощью.

Сестра пропавшей опубликовала соответствующее сообщение в социальной сети, в котором указала, что девушку зовут Регина. Она ушла из дома в четверг, 19 декабря, приблизительно в 17.30. После этого связь с ней прервалась, передаёт echipa.md.

В день исчезновения девушка была одета в длинный пиджак чёрного цвета, синие джинсы, обута в чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру: 068 786 743.