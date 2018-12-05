Пропала 16-летняя бельчанка: родные просят помощи в поисках девушки

Пропала 16-летняя бельчанка: родные просят помощи в поисках девушки

16-летняя жительница города Бельцы не появлялась дома уже 18 дней. Полиция просит помощи в поиске пропавшей.

Согласно имеющейся информации, девушку можно опознать по следующим приметам: среднее телосложение, рост – 1.75, карие глаза, длинные каштановые волосы, овальное лицо. В день исчезновения на несовершеннолетней были чёрные джинсы, чёрная куртка до колен, чёрные сапоги.

По словам членов семьи, девушка ранее уже уходила из дома, но всегда возвращалась обратно. Всем, кто её видел, просьба звонить по номерам 112, 0 (231) 2-34-76 или 069889914 – 068672773.

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