Проникли в чужой дом и совершили кражу: полиция задержала двоих подозреваемых (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двух человек в возрасте 24 и 27 лет, уроженцев районов Флорешты и Страшены, по подозрению в краже.

Согласно информации, собранной полицией в ходе уголовного преследования, 4 августа подозреваемые проникли в частный дом, откуда похитили ценные вещи на сумму 14 150 леев.

На данный момент полиция накопила убедительные доказательства, подтверждающие вину отдельных лиц. Задержанные признали свою вину, сообщив, что вошли в дом, взломав замок. Некоторые из украденных ценностей были проданы по символическим ценам. Стоит отметить, что ранее задержанных судили за аналогичные преступления.

Согласно действующему уголовному законодательству, подобное правонарушение наказывается штрафом в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемым общественным трудом от 180 до 240 часов или лишением свободы до 4 лет.